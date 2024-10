Rossi elogia postura do Flamengo e relembra Tite: ‘Não podemos esquecer dele’

Rossi em ação com a camisa do Flamengo, finalista da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O Flamengo segurou o Corinthians no empate por 0 a 0, no Neo Química Arena, e garantiu a vaga na final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. Assim, o sistema defensivo cumpriu bem o papel em campo e concedeu poucos espaços ao adversário. O goleiro Rossi, então, afirmou que a montagem da defesa vem desde o técnico Tite e que não pode esquecê-lo ao citar a campanha.

“A verdade é que ter o Filipe como treinador hoje é um pouco estranho. Há até pouco tempo ele estava em campo conosco. Ele como lateral também percebeu rapidamente que precisávamos cobrir aquela parte do campo, para evitar os cruzamentos. Ele falou que tínhamos que saber sofrer. A gente sofreu, mas fizemos um grande jogo. Ninguém esperava a expulsão do Bruno”, disse.

“A gente já vinha trabalhando muito a pressão com o Tite. Tudo que vivemos durante o ano, com aquele sistema defensivo que montamos no início do ano, ajudou muito hoje. Ninguém pode esquecer que estamos na final da Copa do Brasil. O Filipe chegou há dois jogos, mas o resto da Copa jogamos com Tite e sua comissão. Não podemos esquecer dele. E estamos muito agradecidos pelo o que ele (Tite) fez conosco”, salientou.

Decisão contra o Galo

De acordo com o arqueiro rubro-negro, a equipe carioca teve uma grande atuação e teve um ‘mental forte’ para avançar no torneio. Além disso, o jogador fez questão de dizer que o Atlético-MG, adversário da decisão, não se resume apenas a Hulk e que conhece bem o técnico Gabriel Milito.

“Fizemos um grande jogo. Era um jogo muito importante, como visitantes, mas sabíamos que tínhamos a vantagem pela vitória no Maracanã. Fica na cabeça de todo mundo fazer o melhor, deixar tudo em campo. Todos sabem o que temos que fazer em campo. Todo o grupo teve um mental muito forte e estamos na final da Copa do Brasil” opinou.

“O Atlético não é só o Hulk. Tive uma oportunidade de enfrentar em uma Libertadores (oitavas de final em 2021, pelo Boca Juniors). Time muito forte. Também tive a oportunidade de enfrentar o Milito, grande técnico. Vai ser uma grande final, vão ser grandes jogos. Vamos jogar em casa com a nossa torcida, nossa gente, e buscar mais um título para a nossa história”, concluiu Rossi.

