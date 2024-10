Guarani bate a Ponte Preta e quebra tabu de 15 anos no Moisés Lucarelli

Guarani derrota a Ponte Preta no Moisés Lucarelli por 1 a 0 - (crédito: Foto: Rafael Silvestre/Guarani)

Neste domingo (20), o Guarani bateu a Ponte Preta por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B. O único gol saiu com Matheus Bueno. O placar deu ao Bugre os 31 pontos na classificação, mas permanece na lanterna. Enquanto isso, a Macaca está na 17ª colocação, com 35 pontos.

Guarani quebra tabu

O triunfo na casa da Ponte Preta fez o Guarani quebrar um tabu de 15 anos sem vencer no Moisés Lucarelli.

Calendário

Na próxima rodada, a Ponte Preta recebe o Brusque, no Moisés Lucarelli. Já o Guarani visita o Sport, na Ilha do Retiro.

O jogo

O confronto foi muito disputado desde os primeiros minutos e as equipes brigavam por cada palmo dentro de campo. Apesar da transpiração, faltou inspiração na hora de definir os lances.

Na etapa final, o Guarani se soltou um pouco mais. Com a necessidade de vencer e seguir vivo na briga contra o rebaixamento, o Bugre trabalhava mais no campo de ataque empurrava a Ponte Preta ao campo de defesa. A recompensa veio aos 23 minutos, quando Matheus Bueno tabelou com Heitor e mandou para o fundo da rede. A equipe da casa até tentou pressionar, mas faltou qualidade na hora de pressionar e incomodar o rival.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.