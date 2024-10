Apesar da classificação do Flamengo, Braz critica arbitragem: ‘Iremos à CBF’

O Flamengo garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil ao empatar, sem gols, com o Corinthians, na Neo Química Arena. No entanto, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, criticou o desempenho do árbitro Anderson Daronco, sobretudo na falta de Gustavo Henrique em Arrascaeta no início da partida. Logo depois, o profissional expulsou Bruno Henrique, que acertou a cabeça de Matheuzinho.

“Iremos à CBF, mais uma vez. Tenta entender, principalmente, esse lance do Arrascaeta. Porque ele estava em diagonal em direção ao gol. Eu acho que o jogador deles fez a falta, tanto que tomou um amarelo. Contudo, não tomar o vermelho é uma brincadeira. Quando Bruno Henrique errou, tomou o vermelho e assim foi”, disse.

“Acho que no começo do jogo, ele (Daronco) não quis expulsar um jogador do Corinthians. Mas infelizmente, na sequência, teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva e ele expulsou o atleta. Choram muito, em relação à arbitragem à data dos jogos. Acaba prejudicando”, opinou.

Negócio por Hugo Souza

O imbróglio envolvendo a contratação de Hugo Souza tem causado impactos na relação entre as duas diretorias. O Corinthians tentou negociar a compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro nos mesmos moldes do acordo por Matheuzinho, com a Brax de fiadora, mas obteve a recusa do Flamengo.

O Rubro-Negro, por sua vez, exige que o Alvinegro apresente um avalista que garanta o pagamento do valor – de cerca de R$ 7,3 milhões – caso haja novos atrasos em parcelas.

“Primeiro, mais quinhentos mil reais, totalizando um milhão e meio de reais, que eles têm que pagar. Até agora, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. Iremos esperar isso, com muita tranquilidade.

Caso isso aconteça, o Flamengo ainda continuará com 40% do atleta. É importante ter uma porcentagem grande de um atleta aqui no Corinthians, porque ele irá se valorizar ao natural. A gente precisa que esse primeiro passo seja concretizado. Queria colocar até um amistoso para ganhar mais 500 mil.”

