Sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil já tem data

Quem leva? Flamengo e Atlético estão na decisão da Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG disputarão a taça desta edição da Copa do Brasil. Neste domingo (20), com a final definida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a data do sorteio dos mandos de campo. Será nesta quinta-feira (24), às 15h, na sede da própria entidade. O evento terá transmissão ao vivo pela CBF TV.

As datas-base dos encontros entre Rubro-Negro e Galo são os dias 3 e 10 de novembro, informou a CBF.

O Atlético-MG foi o primeiro finalista. Neste sábado (19), em São Januário, carimbou o passaporte ao empatar com o Vasco por 1 a 1. Na ida, na Arena MRV, o Galo havia vencido os cariocas por 2 a 1.

O Flamengo também avançou com um empate. Neste domingo (21), segurou o empate sem gols diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Na ida, no Maracanã, havia vencido por 1 a 0.

Campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022, o Mengo busca o pentacampeonato. Já a equipe carijó levou a taça em 2014 e 2021. Busca, portanto, o tri.

