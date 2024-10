André Ramalho critica arbitragem: “Ajudou o Flamengo”

Neste domingo (20), o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar sem gols com o Flamengo na Neo Química Arena. Logo depois do jogo, o zagueiro André Ramalho conversou com a imprensa e reclamou do árbitro Anderson Daronco, que em sua visão, amarrou o tempo de jogo e beneficiou o Flamengo.

Vale citar, que o Corinthians de André Ramalho teve um jogador a mais desde os 27 minutos da etapa inicial. Na ocasião, Bruno Henrique deixou o pé na cabeça de Matheuzinho e foi expulso.

“Não gosto de polemizar, mas peço sempre que os árbitros deixem o jogo rolar. Isso agrega ao espetáculo, para o atleta. Uma vez que o árbitro não apita faltas simples, a gente começa a ter essa percepção e para de segurar, cair. Quando é o contrário, vira festa, não pode acontecer. Infelizmente isso aconteceu hoje. Não vou entrar nesse mérito, acho que teve muita falta desnecessária apitada, amarrou o jogo e acaba ajudando o Flamengo, era o momento que tinham um a menos e precisavam descansar, amarrar o jogo. Uma das coisas que bato na tecla é que o goleiro que fica ganhando tempo, se o juiz dá amarelo rápido, isso para. Mas nem aconteceu o amarelo. Não vou falar que ele comprometeu o resultado, tem que ter autocrítica que poderia ter feito o gol. Mas essa situação não contribui não só a nós mas também para o espetáculo como um todo”, disse André Ramalho.

Sem a Copa do Brasil no calendário, o Timão foca as energias com Sul-Americana e Brasileirão. No torneio continental, o próximo jogo será contra o Racing, em Avellaneda. O confronto está agendado para a quinta-feira (24).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.