Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira elogia Veiga e fala sobre corrida pelo título

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, analisou a partida de Raphael Veiga contra o Juventude, neste domingo (20), após a vitória por 5 a 3 do Verdão. Na coletiva após o duelo do Alfredo Jaconi, o comandante elogiou o jogador, autor de um hat-trick – o primeiro do Brasileirão, revelando, então, o que mais o chamou a atenção sobre o craque palmeirense.

“Eu acho que ele cada vez mais entende que tem que correr para cima da bola quando está no corredor dele. E quando a bola está no lado contrário, (ele) tem que chegar à área. (Hoje) Fez gols de chegadas. Mas os jogadores acham que, para ser protagonistas, tem sempre que tocar na bola e não é assim. Dividimos o campo em partes. Para ele, é bom entender e perceber que há várias formas de fazer gol. Ele sabe, foi bom contratarmos o Maurício. Ajuda que os jogadores estejam atentos e preparados. É um jogador determinante da equipe, super influente. Tem um trabalho de liderança absolutamente extraordinário e contar com ele a este nível é importante”, disse sobre o camisa 23.

E a corrida pelo título?

Perguntado, é claro, sobre a corrida contra o Botafogo pelo título brasileiro, o português revelou, então, como está lidando com esta reta final. Afinal, o Verdão está na busca pelo tricampeonato consecutivo do Brasileirão.

“Temos que continuar a fazer nosso trabalho, jogar nossos jogos, um jogo de cada vez, mas sem pensar muito no que vai acontecer. Sabemos para o que lutamos e só vamos saber (o campeão) dia 8 de dezembro, no final. (O objetivo é) preparar para cada jogo, dar o melhor, igual hoje. (O Botafogo é) Uma equipe técnica competente, reforços de peso. Sabem o que investiram para brigar por títulos. Estão brigando pela Libertadores, lutando pelo Brasileirão. Uma equipe que investiu para dar a volta no que aconteceu ano passado”, analisou.

