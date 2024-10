Lewis deve começar entre os titulares contra o Criciúma

Lewis deve ganhar mais uma oportunidade no time do São Paulo. Único atleta disponível no setor neste momento, o britânico será escolhido por Luis Zubeldía para iniciar o duelo contra o Criciúma. A partida acontece no próximo sábado (26), no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Welington está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Vasco. Além disso, Michel Araújo e Patrick estão no departamento médico e ainda sem previsão de retorno. Assim, Lewis aparece como a única opção no setor. E o britânico precisa entregar uma resposta rápido.

Contratado no final da janela de transferências, em setembro, o atleta teve poucas oportunidades no time até agora. Entrou contra o Cruzeiro, quando a equipe foi formada por reservas, e no fim do clássico contra o Corinthians. Ele foi titular contra o Cuiabá, mas não foi bem. Contra o Internacional, em um time formado por reservas, Zubeldía preferiu escalar Michel Araújo no setor.

As atuações do britânico ainda não agradaram. Assim, ele precisa crescer de produção o mais rápido possível, já que ele será o substituto de Welington no ano que vem. O titular tem um pré-contrato para defender o Southampton, da Inglaterra, em 2025.

Jamal está emprestado ao São Paulo pelo Newcastle até o meio do ano que vem. Os tricolores acordaram um valor fixo pela compra dos direitos: 2,5 milhões de euros (R$ 15,3 milhões). Assim, o embate contra o Criciúma aparece como a chance de mostrar não só que está pronto para ser titular, mas também de mostrar ao Tricolor que vale o investimento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.