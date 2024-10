Diretor responsabiliza CBF por erros de arbitragem contra o Flamengo: ‘Todo conforto’

O Flamengo deixou a Neo Química Arena com dois sentimentos conflitantes: o de euforia, pela classificação à final da Copa do Brasil, e o de revolta. O inconformismo rubro-negro não restringiu-se ao desempenho da arbitragem no empate sem gols com o Corinthians, mas estendeu-se à CBF. Isso porque na visão de Bruno Spindel, diretor executivo do clube, a entidade oferece conforto aos árbitros em polêmicas contra o Mais Querido.

“Não tem o que fazer. Já fizemos mais de 30 ofícios. Mas a CBF deixa os árbitros com todo conforto para errar o quanto quiser contra o Flamengo”, criticou Spindel na saída da Neo Química Arena.

A décima classificação do Flamengo à final da Copa do Brasil – recordista do futebol nacional – veio na raça, na camisa. Com um a menos por mais de 70 minutos, o Rubro-Negro superou as dificuldades e as polêmicas para segurar o empate diante do Corinthians e avançar à terceira decisão consecutiva – feito este que apenas o Grêmio havia conseguido na história.

Reclamações contra arbitragem

Bruno Spindel questionou a atuação da equipe de arbitragem, liderada por Anderson Daronco, em dois lances cruciais do confronto. O diretor questionou a não expulsão de Gustavo Henrique, na falta sobre Arrascaeta, e o pênalti de André Ramalho.

“Erraram nos dois lances. Tinha que expulsar o Gustavo Henrique, no lance que segurou o Arrascaeta, e foi pênalti (mão de André Ramalho). Mas em todo jogo o VAR erra contra o Flamengo. Todo jogo. O critério para o Flamengo torna-se diferente dos outros. Um critério para um time, outro para outro. É intervenção mínima para o Flamengo e para os outros clubes, não. Dão um pênalti para o Fluminense, e pênalti no Pulgar não”, opinou Spindel na zona mista.

O discurso do diretor segue o tom de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que também questionou citou a CBF em suas reclamações sobre a arbitragem. O dirigente garantiu que irá novamente à entidade para garantir explicações sobre o lance em que Arrascaeta, último homem, é puxado por Gustavo Henrique.

Filipe Luís evitou listar erros da partida, mas também fez coro aos critérios adotados pela arbitragem em lances pró Rubro-Negro. “Não gosto de falar sobre, mas peço que respeitem o Flamengo. O que sinto, já sentia como jogador, é que sempre mais fácil ir contra o Flamengo”.

Flamengo na Copa do Brasil

A classificação à decima final de Copa do Brasil escancarou a dominância rubro-negra na competição. Além de se isolar como o time que mais decidiu o torneio nacional na história, o Flamengo se uniu ao Grêmio como os únicos clubes a disputarem três decisões consecutivas.

O Rubro-Negro também se isolou como o clube que mais finais alcançadas em toda história do futebol nacional, com 36 no total – três a mais em relação ao São Paulo. Ainda de acordo com dados do ‘Noite de Copa’, o Flamengo tem 93 classificações em mata-matas de Copa do Brasil e não há outro clube na América do Sul com números superiores em copas nacionais.

