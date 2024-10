Em suas redes sociais, Maya Massafera revela romance com jogador do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução)

A fila andou para Maya Massafera, de 44 anos, após um desentendimento com ex-affair durante um encontro romântico na noite da última quinta-feira (17). A influencer reapareceu nas redes sociais nesse domingo (20) com um buquê de flores e revelou, sem citar nomes, que agora está saindo com um jogador do Flamengo.

No vídeo publicado nos stories do Instagram, Maya conta aos amigos que pôs fim ao antigo relacionamento e, inclusive, já encontrou outro affair. Empolgada com o novo romance, Massafera não se conteve e revelou que o rapaz atua pelo Flamengo, mas evitou dar mais detalhes sobre a identidade do jogador.

“Calma, estou saindo com um jogador de futebol. Não estou mais com aquele cara. Juro. Joga no Flamengo”, contou Maya com um buquê de flores na mão.

O jogador entrou na vida de Maya após uma crise recente no relacionamento passado. Massafera estava acompanhada do affair em um jantar ‘de despedida’ do rapaz, na noite da última quinta-feira (17), quando os dois tiveram uma ‘DR’ sobre privacidade.

Tudo começou quando Maya pediu para o rapaz colocar uma foto dela na proteção de tela do celular, para matar a saudade já que ele estava de malas prontas para mudar de cidade. Na sequência, ela questionou o motivo de não poder ter acesso ao telefone do affair – que não quis mostrar suas fotos e mensagens. Em meio à discussão, o homem chegou a propor um relacionamento aberto à Massafera.

“Eu estava falando de você. Você não me deixou olhar o telefone direito. Você está saindo com alguém? Se eu sair com outra pessoa, você vai ficar chateado? Se eu quiser beijar outra pessoa hoje, eu posso beijar? Sou monogâmica”.

Dias depois, a influenciadora apareceu com a novidade sobre o novo affair com um atleta do Flamengo. O jogador, contudo, não revelou sua identidade e tampouco comentou sobre o suposto caso. A notícia causou uma série de especulações de rubro-negros nas redes sociais.

Fenômeno nas redes sociais com o ‘Hotel Massafera’, Maya surgiu na web como Matheus. Levou um tempo até que a influenciadora conseguisse realizar a tão sonhada transição de gênero, mas deu tudo certo e, agora, a influencer também se tornou modelo, além de produtora de moda.

No último domingo (20), por exemplo, Maya Massafera dominou as passarelas na SPFW. A modelo desfilou pela grife Walério Araújo e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

