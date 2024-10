Carrillo cita ‘cansaço’ como fator para queda do Corinthians na Copa do Brasil

Ramón Díaz surpreendeu a muitos torcedores ao escalar o Corinthians contra o Flamengo, neste domingo (20/10) sem Carrillo. O peruano foi um dos destaques da equipe contra o Athletico Paranaense, mas começou no banco de reservas no duelo decisivo da Copa do Brasil. Após a partida, na zona mista, o jogador citou o ”cansaço” para ter começado como suplente e disse entender a decisão do treinador.

“É normal, normal. Acho que dois, três dias atrás, jogamos um jogo muito difícil para nós. Repetiram muitos dos mesmos jogadores e é normal que tenham cansado. Eu também senti muito cansaço durante a semana, não estou habituado a jogar a cada três dias. Acho que sentimos cansaço, mesmo assim fomos superiores, mas nos faltou um pouco de poder ofensivo. Tentamos por tudo lá, mas eles, defensivamente, foram partes”, disse Carrillo, que prosseguiu.

“Não sei se foi (o cansaço) a ausência, mas a decisão foi conversada entre eu e o treinador. Temos alguns medos de ocorrer alguma lesão e sabemos que todos os jogadores que estão aqui, estão aptos a jogar. Por isso, muito tranquilo com a decisão (do técnico deixá-lo de fora). Estamos aqui para somar, para apoiar. Quando estiver dentro, vou apoiar em jogar, e quando estiver fora, vou apoiar meus companheiros que estão jogando”, completou.

Carrillo não consegue ajudar o Corinthians

Carrillo entrou no intervalo, no lugar do volante José Martínez. Contudo, mesmo com o peruano em campo, o Corinthians não conseguiu furar a defesa do Flamengo. Com um 0x0 no placar, o Timão acabou eliminado da Copa do Brasil.

