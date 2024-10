Botafogo x Peñarol: influenciador doa quase R$ 80 mil para festa no Niltão

O “Movimento Ninguém Ama Como A Gente” tem a faca e o queijo para promover mais uma exaltação histórica ao Botafogo, nesta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos. Afinal, nesta segunda-feira (21), o influenciador Gabriel Furtado, vulgo Gabrielzão, doou R$ 78 mil para a festa durante a partida entre Glorioso e Peñarol, na ida da semifinal desta edição da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Colosso do Subúrbio.

Nas redes sociais, o próprio Gabrielzão adiantou que haverá “climinha hostil” no Engenho de Dentro.

“Não estou podendo falar muito, só posso falar uma parada: climinha hostil, estilo Liberta. Niltão lotado, e o Glorious em campo, não tem jeito! Está pago e vai ser a maior festa da história. Vamos botar pra ferrar porque, quando chegar no Uruguai, a gente sabe que os caras vão fazer do mesmo jeito”, comentou o influenciador alvinegro.

Responsável por recepcionar o Botafogo com mosaicos inconfundíveis e engrandecer a festa nas tribunas com bandeiras e faixas, o coletivo se manifestou logo em seguida.

“Estamos preparando diversas ações, das ruas até o estádio, é Fogo Neles, e a mobilização geral já começa amanhã (terça-feira)”, postou o “Movimento Ninguém Ama Como A Gente”.

Em busca da Glória Eterna, o Botafogo está de volta a uma semifinal de Copa Libertadores após 51 anos. O time busca, pela primeira vez na história, uma vaga na final. Nas próximas quartas, encara, então, o Peñarol pela façanha. O duelo de volta será no dia 30, em Montevidéu, no Campeón Del Siglo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.