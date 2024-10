Vídeo! Apresentador veste camisa e canta hino do Flamengo após eliminação do Corinthians

A estratégia alá Simeone de Filipe Luís levou o Flamengo à décima final de Copa do Brasil na história – recordista no quesito. Os rubro-negros evidentemente não perdoaram o adversário após a classificação, e os corintianos não conseguiram escapar das apostas. O apresentador Benjamin Back, por exemplo, teve compartilhar um vídeo em suas redes sociais com a camisa do rival.

“Obrigado, Ramon Díaz. Aposta perdida, aposta paga”, escreveu Benjamin antes de vestir a camisa do Flamengo.

O apresentador do SBT perdeu uma aposta para Thiago Asmar, conhecido como pilhado, seu companheiro de profissão e rubro-negro declarado. “Quem tem bom humor, entende. Quem não tem, o que posso fazer? Tenho que cantar o hino também e aquela musiquinha do Mengão. Obrigado, Ramon. Valeu mesmo”.

Repercussão

Precisou de menos de uma hora no ar para o vídeo viralizar nas redes sociais. Ex-jogadores, comentaristas, apresentadores e torcedores entraram na onda e brincaram com a ousadia de Benjamin Back na aposta.

O ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, não deixou barato e ironizou a gravidade da aposta de Benjamin. “Rapaz, tem aposta que é f***. Tem que ir menos agressivo, apostar coisa mais light, tipo amputar o dedinho. Mas vestir camisa de adversário… muito pesado”, brincou.

O repórter da Band, Getúlio Vargas, também comentou na publicação: “Muro ‘tá’ baixinho, Benja”. Já Thiago Asmar, vencedor da aposta, cobrou o companheiro: “Cadê o hino”, questionou.

Flamengo elimina Corinthians

As referências de Filipe Luís estão cada vez mais claras. O técnico iniciou sua trajetória no Flamengo colocando em prática um pouco do que aprendeu com Jorge Jesus, entre 2019 e 2020. Nesse domingo (20), porém, notou-se a influência de Simeone em suas estratégias.

Após a expulsão de Bruno Henrique, aos 27′ do primeiro tempo, o técnico optou por Fabrício Bruno no lugar de Gabigol. A mexida fez o Flamengo atuar no 5-3-1, com Arrascaeta de falso 9, povoou a intermediária defensiva e impediu que o Corinthians se infiltrasse.

Nesse cenário, o Flamengo se fez valer da vantagem construída no Maracanã, com gol de Alex Sandro, e avançou à 10ª final de Copa do Brasil da história. O Rubro-Negro agora enfrenta o Atlético-MG em busca do pentacampeonato do torneio nacional, nos dias 3 e 10 de novembro.

