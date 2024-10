Bruno Henrique, do Flamengo, se pronuncia após expulsão: ‘Muita tristeza’

Bruno Henrique, do Flamengo, usou suas redes sociais para falar sobre o lance da expulsão na partida decisiva contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Aos 27 minutos do primeiro tempo, em uma disputa de bola com Matheuzinho, o atacante deu uma entrada forte, atingindo o lateral na cabeça com as travas da chuteira.

Dessa forma, o jogador rubro-negro levou o cartão vermelho direto e deixou a equipe com um a menos. Além disso, Matheuzinho precisou atuar de toca e, depois da partida, levar pontos na cabeça.

“Hoje eu vivo uma mistura de sentimentos, muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, mas com muita tristeza pela minha expulsão. Nunca tive e nunca terei a intenção de atingir um companheiro de trabalho dessa forma. Além disso, um amigo irmão, que há pouco tempo estava ao meu lado no mesmo clube onde fomos muito felizes juntos e com muitas conquistas. Jamais será da minha índole ser um atleta maldoso, dentro de casa e da minha família sou referência para meus filhos e sobrinhos que sonham em ser jogadores um dia. Peço desculpas pelo lance e agradeço aos meus companheiros que correram incansavelmente por mim e pelo nosso objetivo que era a classificação”, postou Bruno Henrique após a partida.

Mesmo com um a menos grande parte do jogo, o Flamengo conseguiu segurar o empate por 0 a 0. Dessa forma, garantiu a classificação para a final da competição com o placar agregado de 1 a 0.

