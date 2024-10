Santos nunca perdeu para o Ceará como mandante

Santos e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (22/10), às 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida é decisiva na briga da parte de cima da tabela, mas junto com a pressão, um tabu também entra em campo. Afinal, o Peixe nunca perdeu para o Vozão jogando diante de seu torcedor.

Ao todo, o Santos recebeu o Ceará em nove oportunidades. Neste período, soma-se cinco triunfos e quatro empates, com 12 gols para os mandantes e apenas cinco para os visitantes. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 22 vezes, com nove vitórias para o Peixe, cinco para o Vozão e oito empates.

A única vez que a dupla se enfrentou pela Série B foi justamente nesta temporada. Vitória do Alvinegro Praiano na 14ª rodada da competição nacional por 1 a 0, com gol marcado por Otero.

Agora, as equipes se reencontram em uma disputa direta pelas primeiras posições. O Santos lidera a Série B com 56 pontos, mesma pontuação do Sport, mas levando vantagem no saldo de gols. Já o Ceará é o quinto colocado, com 51, dois a menos que o Mirassol que abre o G4.

Assim, uma vitória do Ceará na Vila Viva Sorte não coloca a equipe apenas na briga pelo acesso para a Série A, mas também pelo título. Isso porque o Vozão encurtaria a distância para o Santos em apenas dois pontos e embolando a parte de cima da tabela. Mas para isso, os cearenses terão que quebrar o tabu de nunca ter vencido em São Paulo.

