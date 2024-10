João Lourenço comemora gol pelo Fluminense no Brasileirão de Aspirantes

Autor do gol que garantiu o triunfo do Fluminense por 2 a 1 sobre o Vitória, no último sábado (19), pela quinta rodada do Brasileirão de Aspirantes, João Lourenço celebrou o resultado conquistado no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

Esse foi o primeiro gol de João Lourenço na atual edição do campeonato, aliás. Natural de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, o atacante de 19 anos chegou ao Fluminense em 2015 e tem contrato com o clube até o fim de 2026. Ele coleciona convocações para seleções brasileiras de base e também integra o Sub-20 tricolor.

“Foi um jogo muito difícil. No primeiro tempo, levamos o empate logo após marcarmos o gol. Fui feliz no gol, estou muito satisfeito por ajudar a equipe. Só tenho a agradecer a Deus. Agora é manter os pés no chão e seguir trabalhando porque temos mais dois jogos importantes pela frente”, disse João Lourenço.

Com a vitória, o Fluminense subiu uma posição na tabela de classificação e agora ocupa o terceiro lugar no Grupo A, com oito pontos. O CRB lidera a chave com dez pontos, seguido pelo Botafogo, que soma oito com um jogo a menos.

O próximo desafio do Fluminense pelo Brasileirão de Aspirantes será na segunda-feira (28), contra o próprio Botafogo, às 15h (de Brasília), em Xerém, pela sexta rodada. A equipe fecha a primeira fase da competição diante do Atlético-MG, em data e horário ainda a definir.

