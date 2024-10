Santos celebra retorno de Neymar aos gramados: ‘É bom te ver de volta, eterno Menino da Vila’

A vitória por 5 a 4 do Al-Hilal diante do Al-Ain, na tarde desta segunda-feira (21), marcou o retorno de Neymar aos gramados. O camisa 10 não jogava há mais de um ano (369 dias), por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo. Assim, com o retorno do craque brasileiro, personalidades, clubes e entidades celebraram a volta do atacante. Um deles foi o Santos, clube que revelou Neymar.

“Neymar não é apenas craque. Não é apenas gênio. Neymar é sinônimo de alegria no futebol. Seu retorno é a felicidade de milhões de torcedores ao redor do mundo. E, quando o assunto é torcedor, a nação santista tem um sentimento incomparável. Um vínculo mais que especial com o melhor jogador brasileiro dos últimos anos. É bom te ver de volta, eterno Menino da Vila. Vai pra cima deles”, publicou o Santos.

Foram mais de 12 meses longe dos gramados, com uma saudade imensurável de voltar a fazer o que tanto ama. Neymar não é apenas craque. Não é apenas gênio. Neymar é sinônimo de alegria no futebol. Seu retorno é a felicidade de milhões de torcedores ao redor do mundo. E, quando o… pic.twitter.com/Twzbj8G1y1 — Santos FC (@SantosFC) October 21, 2024

LEIA: Veja o scout de Neymar na sua volta aos gramados após 369 dias

Além do Santos, o perfil oficial da Copa do Mundo também comemorou o retorno de Neymar.

Ele voltou ????????? pic.twitter.com/znBcR4x5Jd — Copa do Mundo FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) October 21, 2024

Como foi o desempenho do camisa 10

Neymar entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar de Nasser Aldawsari. O camisa 10, aliás, quase marcou um bonito gol em chute cruzado, mas o goleiro Khalid Essa deu um toque providencial na bola. Como a sua equipe ficou com um jogador a menos na reta final da partida, por conta da expulsão de Al-Bulaihi, o brasileiro precisou ajudar na marcação.

Em resumo, o atacante mostrou estar bem fisicamente, forte em divididas e até mesmo na criação das jogadas.

