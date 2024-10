Grêmio perde dois jogadores no Gre-Nal para confronto direto na próxima rodada

Além da terceira derrota para o Inter na temporada, o Grêmio tem outros motivos para se preocupar. Afinal, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com duas peças importantes em seu próximo compromisso, o confronto direto com o Atlético Goianiense. Tratam-se do meio-campista Dodi e do atacante Diego Costa. Os dois vão cumprir suspensão automática depois de receberem o terceiro cartão amarelo. O volante foi advertido depois de fazer uma falta em Alan Patrick e seu substituo deve ser Pepê. Já o centroavante, que entrou na segunda etapa, recebeu a punição após uma dividida com Bruno Gomes. Mesmo com a moral com a comissão técnica, o centroavante não vem sendo titular.

Grêmio se manifesta depois de acusação de ofensa racial

Uma situação que também ganhou repercussão no Gre-Nal foram as denúncias de atos de injúria racial por parte da torcida colorada contra a gremista. Assim, o Tricolor Gaúcho se posicionou que tomará as medidas necessárias depois da conclusão das investigações sobre o caso.

“O Grêmio tomou conhecimento de uma imagem feita no último sábado, durante o clássico Gre-Nal, que mostra um torcedor da torcida adversária fazendo gestos em direção à torcida Tricolor que podem configurar o crime de injúria racial.

Durante o domingo, a organização “Observatório da Discriminação Racial no Futebol” se manifestou informando que vai monitorar os desdobramentos do caso. O Grêmio defende que o fato seja investigado pelos órgãos competentes, para que seja devidamente esclarecido, e eventuais medidas cabíveis sejam tomadas.

O Grêmio repudia qualquer ato discriminatório, como vem fazendo ao longo da sua história, e vai atuar sempre em benefício da inclusão e da verdade dos fatos. E desde já manifesta solidariedade com os torcedores que possam ter sofrido discriminação.”

Próximo jogo do Imortal

O Tricolor Gaúcho volta a campo, no próximo sábado (26), para enfrentar o Atlético Goianiense, às 16h30 (de Brasília), na Arena. O duelo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro será um confronto direto contra o rebaixamento. Até porque o Grêmio desceu para a 12ª colocação, com 35 pontos, situação que preocupa. Isso porque a vantagem para o primeiro time dentro do Z4, o Corinthians, é de somente três pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.