Vasco esclarece polêmica sobre venda de ingressos vs Atlético-MG

O Vasco veio a público, na tarde desta segunda-feira (21), esclarecer uma polêmica envolvendo a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético-MG, no último sábado (19), em São Januário. Segundo o próprio clube, o número de entradas disponíveis para o duelo, que valia vaga na Copa do Brasil, era, então, de 19.685. O pronunciamento se deu após a divulgação do borderô da partida por parte da CBF via site oficial.

Assim, retifica informações divulgadas na imprensa, que davam conta de que apenas 12 mil ingressos foram, de fato, à venda. Segundo o comunicado cruz-maltino, a ata da reunião da Ferj causou confusão pois tratava-se de uma estimativa, com o número 12 mil não representando os dados oficiais.

Confira o pronunciamento do Vasco

“Esclarecimento sobre a venda de ingressos da semifinal da Copa do Brasil

O Vasco da Gama vem a público esclarecer as informações sobre a carga de ingressos para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

A ata da reunião com a FERJ, publicada pelo site Globoesporte.com em 18 de outubro, causou confusão já que não apresenta o contexto completo. O documento mostra estimativas preliminares exigidas por lei para a realização do evento, mas esses números não representam os dados oficiais da operação. A ata reflete um cenário de máxima restrição, diferente dos números finais.

É importante explicar que o número de “Ingressos Comercializados”, divulgado durante a partida, leva em conta a coluna de “Ingressos Utilizados” no borderô. Essa coluna considera, entre outros, os ingressos que foram distribuídos, mas não utilizados (como cortesias, gratuidades e ingressos com 100% de desconto para sócios). Para essa partida, o total de ingressos utilizados foi de 18.910, que, descontadas as 630 gratuidades usadas, resulta no número de ingressos comercializados divulgado no jogo: 18.280.

Os números oficiais, registrados no borderô após o evento, são os seguintes:

– Ingressos vendidos: 16.188

– Ingressos promocionais (cortesias): 2.625, sendo:

– Acordos comerciais: 1.046

– Autoridades, órgãos públicos e regulamento: 655

– Relacionamento institucional e cota social: 895

– Emitidos e não entregues: 29

– Gratuidades por lei: 872 emitidas, das quais 630 foram efetivamente utilizadas

Total de ingressos: 19.685

Devido à importância da partida, muitos parceiros comerciais solicitaram suas cotas máximas de cortesias, conforme previsto em contrato. O mesmo ocorreu com órgãos públicos e federações, algo comum em eventos dessa magnitude.

O Vasco da Gama continua colaborando plenamente com as investigações sobre desvios de ingressos, conduzidas pela 17ª Delegacia de Polícia, e reafirma seu compromisso com a transparência em todas as suas operações. Todas as informações estão devidamente registradas no borderô oficial.”

