Zagueiros do Flamengo avaliam mudanças na defesa com Filipe Luís

Uma das mexidas que o técnico Filipe Luís tem feito desde que assumiu o comando do Flamengo foi na defesa. Fabrício Bruno, por exemplo, atuou em apenas uma partida pelo Rubro-Negro como titular desde que o treinador chegou. Dessa forma, o zagueiro afirmou após o jogo contra o Corinthians que pretende conversar com o comandante:

“Não tive essa conversa direta com o Filipe, logo quando ele chegou, fiquei dois jogos fora. Joguei contra o Fluminense, voltei hoje. A gente precisa ter essa conversa para tentar entender o que acontece ou o que ele quer, o que ele gosta, para eu voltar a performar da forma que sempre performei. Estou disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível. Jogando ou entrando no decorrer do jogo”, disse.

Por outro lado, Léo Ortiz assumiu a titularidade com a chegada do treinador. Assim, o zagueiro também falou sobre as alterações na defesa.

“Ele dá muita liberdade para a gente jogar, buscar sair da pressão, quebrar a pressão. Sempre estando perto os dois zagueiros, os dois volantes para que a gente tenha qualidade para sair ali de trás e quebrar as linhas de pressão e munir os meias e os atacantes entre linhas. Ele (Filipe) pede para eles não virem buscar tanto, pois sabe que temos qualidade para sair jogando e entregar mais perto do gol. É mais isso aí mesmo e feliz pela classificação”, comentou

Fabrício Bruno começou as partidas contra Corinthians e Bahia no banco, no entanto, foi titular contra o Fluminense. Já no jogo de volta contra o Timão, ele entrou ainda no primeiro tempo. Léo Ortiz, por sua vez, foi titular absoluto em todas as partidas no comando do Filipe Luís.

Flamengo na Copa do Brasil

O Flamengo conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil após empatar sem gols no jogo de volta contra o Corinthians na Neo Química Arena. Assim, com a vantagem do primeiro jogo, carimbou a terceira final seguida na competição.

A defesa, assim como nesta partida, foi um fator crucial para a campanha do Rubro-Negro na competição: das oito partidas do clube carioca no campeonato, o Flamengo sofreu apenas um gol, na derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, na partida de volta das oitavas de final. No entanto, no agregado, deu a equipe carioca por 2 a 1.

Aliás, o técnico promoveu outra mudança na defesa. Até as quartas de final, Matheus Cunha era o goleiro da equipe na competição. Com a chegada de Filipe Luís, Rossi, que atuava como titular nas outras competições, também assumiu o gol do Rubro-Negro no campeonato.