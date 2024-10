Seleção Brasileira feminina se apresenta para amistosos contra a Colômbia

A Seleção Brasileira feminina se apresentou, na manhã desta segunda-feira (21), para a disputa de dois amistosos contra a Colômbia. Os jogos serão no sábado e na terça-feira, ambos em Cariacica (ES), no Estádio Kleber Andrade. Esses, aliás, serão os primeiros desafios da Canarinho após a conquista da medalha de prata em Paris.

Na chegada das jogadoras, a goleira Lorena, que se destacou durante a Olimpíada, falou sobre a conquista da medalha.

“Guardei a medalha num lugar bem escondido da minha casa”, disse para o site oficial da CBF.

Já Kaká, estreante na Seleção, comemorou a oportunidade.

“Não esperava essa convocação, ainda mais por estarmos já no final do ano. Eu estava em casa, deitada, e aí comecei a receber mensagens de parabéns. No início, não entendi muito bem. Foi quando me avisaram que eu tinha sido convocada para a Seleção. Fiquei em choque”, afirmou.

Primeiro treinamento nesta segunda-feira

O técnico Arthur Elias dirigirá o primeiro treinamento da Seleção nesta segunda, no CT da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (AEST), na cidade de Serra, município vizinho de Vitória.

Veja a lista das jogadas convocadas

GOLEIRAS

Lorena – Grêmio

Natasha – Palmeiras

Tainá – América MG

DEFENSORAS

Tarciane – Houston Dash (EUA)

Lauren – Atlético Madrid (ESP)

Vitória Calhau – Cruzeiro

Isa Haas – Internacional

Kaká – São Paulo

Yasmim – Corinthians

Bia Menezes – São Paulo

Fê Palermo – Palmeiras

Camilinha – São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio – Corinthians

Laís Estevam – Palmeiras

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Yaya – Corinthians

ATACANTES

Ludmila – Chicago Red Stars (EUA)

Adriana – Orlando Pride (EUA)

Marília – Cruzeiro

Priscila – América Mex (MEX)

Micaelly – Ferroviária

Kerolin – NC Courage (EUA)

Dudinha – São Paulo

Amanda Gutierrez – Palmeiras

Vic Albuquerque – Corinthians

Gio Queiroz – Atlético Madrid (ESP)

