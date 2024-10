CBF define arbitragem para a 31° rodada do Brasileirão

Daronco vai apitar partida entre Bragantino e Botafogo - (crédito: RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem para as 10 partidas da 31° rodada do Brasileirão. Na reta final da competição, algumas podem definir alterações importantes na tabela de classificação.

Primeiro, o Botafogo pode acabar perdendo a liderança do campeonato para o Palmeiras. O Verdão chegou aos 60 pontos e encostou de novo no clube carioca, que tem 61, ou seja, agora a diferença é de apenas um ponto. No entanto, o Alvinegro tem um confronto fora de casa na rodada, contra o Bragantino.

Por outro lado, o Palmeiras vai receber o Fortaleza, mas o Leão também briga pelas primeiras posições. É o atual terceiro colocado e, a depender, do resultado do Botafogo, pode ficar há dois pontos do clube carioca.

Já na parte debaixo da tabela, Vitória e Fluminense se enfrentam em um confronto direto na briga contra o rebaixamento. Além disso, Corinthians e Athletico Paranaense, que vão jogar contra Cuiabá e Cruzeiro, respectivamente, também brigam na parte debaixo da tabela. Assim, as equipes podem deixar o Z4 na rodada em caso de vitória.

Da mesma forma, Juventude, que enfrenta o Flamengo, no Maracanã, e Bragantino, que recebe o Botafogo, podem, portanto, terminar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Confira a escala de arbitragem para a rodada do Brasileirão

Sábado (26)

Palmeiras x Fortaleza

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Grêmio x Atlético Goianiense

Árbitro: Edina Batista (Fifa/SP)

Vitória x Fluminense

Árbitro: Flavio Souza (Fifa/SP)

Athletico Paranaense x Cruzeiro

Árbitro: Rodrigo Pereira (Fifa/PE)

Bragantino x Botafogo

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Flamengo x Juventude

Árbitro: Braulio Machado (Fifa/SC)

Atlético Mineiro x Internacional

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Criciúma x São Paulo

Árbitro: Rafael Klein (Fifa/RS)

Segunda (29)

Cuiabá x Corinthians

Árbitro: Bruno Arleu (Fifa/RJ)

Vasco x Bahia

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

