Jogadores da Seleção enaltecem retorno de Neymar aos gramados

O retorno de Neymar aos gramados repercutiu no mundo da bola. Logo após a vitória do Al-Hilal contra o Al-Ain por 5 a 4, o nome do craque brasileiro apareceu entre os mais comentados nas redes sociais. Assim, inúmeros jogadores foram até a internet para celebrar a volta do camisa 10, inclusive seus companheiros de Seleção.

Atletas como Raphinha, Lucas Paquetá e Andreas Pereira fizeram publicações exaltando o grande nome da geração atual do futebol brasileiro.

Vini Jr, jogador que concorre ao prêmio Bola de Ouro, comentou em uma postagem de Neymar antes do jogo.

“Alegria, ídolo”.

CBF também se pronunciou

A CBF, responsável pela Seleção Brasileira, postou uma nota enaltecendo a volta de Neymar aos jogos.

“Neymar está de volta, e a sorte é de quem poderá acompanhá-lo driblar os adversários, balançar as redes e vencer as adversidades. A CBF comemora e parabeniza Neymar, um dos grandes jogadores da história do futebol mundial, por seu retorno aos gramados”, publicou a entidade.

Outros jogadores também celebraram o retorno de Neymar

Nomes como Richarlison e Thiago Silva, que já vestiram a Amarelinha, também enalteceram o momento do camisa 10. Nenê e Marcos Leonardo, amigo e companheiro de time de Neymar, respectivamente, também mandaram mensagens de apoio. Até mesmo Rafael Leão, jogador do Milan, publicou.

“Futebol voltou”, disse o português.

