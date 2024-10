Atlético x River Plate: onde assistir, escalações e arbitragem

A semifinal da Libertadores 2024 terá seu início nesta terça-feira (22), com um duelo que promete fortes emoções. Assim, na Arena MRV, o Atlético-MG recebe o River Plate, no jogo de ida, às 21h30 (de Brasília), enquanto a volta acontece no dia 29, no mesmo horário, na Argentina. Quem avançar deste lado da chave enfrenta Botafogo ou Peñarol na decisão da maior competição do continente.

Após garantir a vaga na final da Copa Brasil, quando enfrentará o Flamengo, o Galo agora volta suas atenções para mais um mata-mata na temporada. Nesse sentido, a equipe argentina subiu de produção com o retorno do técnico Marcelo Gallardo e chega forte para a reta final do torneio.

Onde assistir

A partida desta terça-feira (22) terá transmissão da Disney + (serviço de streaming) e ESPN (TV fechada).

Como chega o Atlético

Depois do empate com o Vasco, o Galo chega embalado na temporada e com moral para tentar garantir a vaga em mais uma final. Dessa forma, Deyverson e Fausto Vera estão de volta após desfalque na semifinal da Copa do Brasil. Rubens e Guilherme Arana estão recuperados de lesão e a tendência é que também estejam aptos para o técnico Gabriel Milito. Por outro lado, Zaracho, Cadu e Bernard seguem de fora, todos por questões físicas.

Como chega o River Plate

A equipe vem de empate por 1 a 1 com o Vélez Sarsfield, sexta-feira, no Monumental de Núñez, pelo Campeonato Argentino. Nesse sentido, o técnico Marcelo Gallardo terá o retorno do lateral Fabricio Bustos, recuperado de uma distensão muscular. Por fim, entre os relacionados, a novidade ficou por conta do meia-atacante Pity Martínez. Bicampeão da Libertadores (2015 e 2018), o atleta se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo.

ATLÉTICO x RIVER PLATE

Semifinal da Libertadores – Jogo de ida

Data-Hora: 22/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Fausto Vera e Guilherme Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson Técnico: Gabriel Milito.

RIVER PLATE: Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz e Acuña; Simón e Kranevitter; Lanzini, Fernández e Echeverri; Borja. Técnico: Marcelo Gallardo

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)

VAR: Juan Lara (CHL)

