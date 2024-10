Lima segue como titular e Thiago Silva deve seguir fora em jogo do Fluminense

O Fluminense fechou a preparação para enfrentar o Athletico-PR, nesta terça-feira, às 19h30, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes vai manter a titularidade do meia Lima, que se destacou no clássico contra o Flamengo. Em contrapartida, o o zagueiro Thiago Silva deve seguir fora por conta de lesão no calcanhar.

Lima esteve no ataque no clássico contra o Flamengo e marcou o gol que abriu o placar no Maracanã. Além disso, o meia recebeu elogios de Mano Menezes e mostra que pode seguir como titular na sequência da temporada.

Thiago Silva deve seguir como desfalque do Fluminense, Ele lesionou o calcanhar esquerdo no dia 18 de setembro, mas disputou o jogo de volta das quartas de final da Libertadores no sacrifício, em 25 de setembro. Desde então não entrou mais em campo. Na última quinta-feira, o Tricolor justificou que o zagueiro estava em transição para retornar aos trabalhos com o grupo. Contudo, o clube não divulgou imagens do jogador nas atividades.

Por outro lado, Mano Menezes conta com os retornos de Keno e Marcelo entre os relacionados. Ambos estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo jogo contra o Cruzeiro.

O provável time do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias.

Agora, dentro de campo, o Fluminense pode pegar o “elevador” na tabela de classificação. Caso vença o Furacão, o Tricolor pode ficar em 11º colocado, com 36 pontos, e complica ainda mais o adversário na luta contra o Z4.

