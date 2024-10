Atlético pode ter formação igual em decisão contra o River Plate

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, tem a possibilidade de repetir o time que empatou com o Vasco no sábado (19), pela Copa do Brasil. O Galo volta a campo contra o River Plate nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em confronto válido pelas semifinais da Copa Libertadores.

No entanto, se optar por repetir a formação que teve sucesso contra o Vasco, o Galo não contará com um jogador que se destacou nas últimas partidas. Deyverson não entrou em campo no sábado porque já havia jogado a Copa do Brasil pelo Cuiabá.

Na Copa Libertadores, no entanto, a situação é diferente, com o camisa 9 regularizado para disputar o torneio. Portanto, se Milito quiser utilizar o artilheiro, terá que fazer alterações, mesmo que mínimas. Caso Deyverson jogue, a tendência é que Rubens seja sacado do time. Assim, Arana passaria a ter novamente funções defensivas, mas sempre com possibilidades de apoio no ataque.

O provável Galo para enfrentar o River Plate é: Everson; Lyanco; Rodrigo Battaglia; Junior Alonso; Rubens (Deyverson); Otávio (Fausto Vera), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk.

Vale lembrar que Deyverson foi fundamental na classificação do Atlético na Copa Libertadores. Quando o time estava em desvantagem e precisava vencer por dois gols, foi o camisa 9 que balançou as redes contra o Fluminense e garantiu a classificação.

