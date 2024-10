Fluminense x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Athletico lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro 2024 - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Em jogo atrasado da 17ª rodada, Fluminense e Athletico-PR medem forças em confronto direto na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim, o duelo acontece nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. A diferença entre as equipes da parte de baixo da tabela é de apenas dois pontos, o que torna o jogo ainda mais decisivo

Depois de duas vitórias seguidas, o Tricolor de Laranjeiras soma 33 pontos, na 15ª colocação, dois à frente da equipe paranaense. O Furacão, por sua vez, tem 34 pontos e está na 18ª colocação, na zona de rebaixamento, no ano do centenário do clube.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (22) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes poderá contar com o atacante Keno e o lateral Marcelo, que voltam de suspensão. Por outro lado, Nonato e Thiago Silva se recuperam de suas respectivas lesões e ainda não sabem se irão participar do duelo. Kevin Serna e Lelê seguem de fora, visto que ambos estão contundidos. O primeiro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto o segundo ficou de fora de boa parte da temporada e operou o joelho direito.

Como chega o Athletico

O Furacão terá à disposição o zagueiro Kaique Rocha e o lateral Madson, que voltam de suspensão. O zagueiro deve formar um trio com Thiago Heleno e Gamarra. Por outro lado, o técnico Lucho González terá problemas no setor ofensivo. Afinal, Julimar recebeu o terceiro cartão amarelo e está de fora da partida. Por fim, Canobbio sentiu dores musculares e deve desfalcar a equipe paranaense no Maracanã.

FLUMINENSE X ATHLETICO-PR

Brasileirão-2024 – 17ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 22/10/2024, às 19h30 (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Marcelo); Bernal, Martinelli, Ganso; Keno, Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO-PR: Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Madson, Gabriel, Erick e Esquivel; Nikão, Cuello e Pablo. Técnico: Lucho González

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiago Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

