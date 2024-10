Flamengo se posiciona sobre uso de tecnologia na final da Copa do Brasil

Depois do Atlético sugerior o uso, o Flamengo também se posiciona a favor do VAR semiautomático para a final da Copa do Brasil. O diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, afirmou que já tentou debater com a CBF sobre a situação em outras ocasiões. Os duelos acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.

“O Flamengo é amplamente a favor do uso da tecnologia de VAR semiautomático nas finais da Copa do Brasil. Inclusive em outras visitas feitas à CBF e comissão de arbitragem, em ocasiões passadas, já havia sugerido a utilização da tecnologia no Brasileirão e Copa do Brasil”, afirmou ao ‘ge’.

A decisão sobre o pedido, que envolve custos e tempo hábil de instalação, cabe à CBF. A tecnologia, que nunca foi utilizada no Brasil, funciona através de um complexo sistema de câmeras e de sinais, instalados até na bola, para detectar de maneira precisa se um jogador está em posição ilegal.

O sistema, afinal, se popularizou na Copa do Mundo do Catar, em 2022. A tecnologia também apareceu na Liga dos Campeões do mesmo ano, em duas edições da Supercopa Europeia e na Copa do Rei de 2024. A Premier League, aliás, adotou o sistema nesta temporada.

Histórico de polêmicas entre Flamengo e Atlético

O confronto entre Atlético e Flamengo, aliás, é histórico e um dos mais polêmicos do país. Recentemente, as equipes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. O Rubro-Negro avançou na competição, porém houve um gol controverso na segunda partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.