Presidente do Peñarol elogia Botafogo: ‘É a melhor equipe’

O Peñarol já chegou ao Rio de Janeiro, onde enfrentará o Botafogo, quarta-feira (23/10), no jogo de ida da semifinal da Libertadores-2024, no Estádio Nilton Santos. O presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio, elogiou o Glorioso e a qualidade momentos antes de embarcar no Aeroporto de Carrasco, em Montevidéu.

“No futebol há momentos em que se tem dez dias bons e de repente há dez dias ruins e assim por diante. Talvez chegamos ao jogo contra o Flamengo sem pensar que íamos fazer o jogo que fizemos e voltamos com 1 a 0. O futebol é muito dinâmico. O Botafogo teve um empate quando precisava vencer, o Palmeiras se aproximou. E então talvez esses momentos não traduzam em campo. Ou sim. Nós cremos que sim, que o anímico da vitória do outro dia, que fora a importância, foi com autoridade e jogando bem, possa influenciar. Mas são partidas. Concordo com o Diego (Aguirre, treinador) quando ele diz que dos demais times, o Botafogo é, com certeza, o melhor time. O Botafogo é a melhor equipe seguramente, mais armada, vai ser muito difícil, sem dúvida”, destacou Ignacio Ruglio ao canal “Telemundo”.

O dirigente, aliás, vive grande expectativa para a semifinal. Os times entram em campo, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. O jogo de volta acontece na outra quarta-feira (30/10), às 21h30, no Campeón del Siglo.

“Uma mistura de muitas sensações. Primeiro, como eu disse, você tem que viajar como torcedor, ao mesmo tempo em que cumpre o papel de presidente. E tem muito entusiasmo, muita emoção, viajar com o elenco, com meu pai de quase 80 anos e com meu filho. Vamos viver, estar nas semifinais da Libertadores como um sonho depois de tudo que lutamos”, destacou.

Desfalque no Peñarol

A delegação do time uruguaio, porém, chegou com um desfalque significativo. Javier Cabrera, titular da equipe de Diego Aguirre, até viajou com o elenco, mas sequer está relacionado para a partida após uma pancada no treinamento. Ele marcou o gol do time uruguaio na vitória sobre o Flamengo na fase anterior.

