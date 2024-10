Atual e ex de Neymar trocam mensagens nas redes sociais. Saiba detalhes

Neymar vive um grande momento, pois retornou de uma lesão após 369 dias fora dos gramados. Ele entrou em campo pelo Al-Hilal contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, na terceira rodada do Grupo B (Oeste) da Champions Asiática. Se dentro de campo a vida voltou quase à normalidade, fora dele, ele observa a harmonia entre a atual e a ex.

A noiva do jogador, Bruna Biancardi, usou as redes sociais para homenagear Carol Dantas, ex de Neymar e mãe de Davi Lucca, o filho mais velho do jogador. Carol comemorou seu aniversário nesta segunda-feira, e Biancardi enviou votos de felicidade.

“Hoje é o dia dela! Carol Dantas, que Deus te abençoe nesse próximo ciclo e te conserve do jeitinho que você é: leve, feliz, dedicada em tudo, parceira e especial. Obrigada por tudo e conte sempre com a gente!”, escreveu Bruna em seu Instagram.

A mensagem foi compartilhada com fotos e vídeos.

Enquanto Bruna demonstra carinho por Carol Dantas, a situação é diferente com Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a filha mais nova de Neymar. Afinal, recentemente, uma situação causou burburinho nas redes sociais após a página “Alfinetei” divulgar imagens que sugeriam desconforto de Bruna em relação à pequena Helena.

