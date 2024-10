Elano vê Ganso ‘mais genial’ que Arrascaeta e diz que cabe na Seleção

O ex-jogador Elano não poupou palavras para elogiar Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. No programa “MunDu Meneses”, da ESPN, o ex-meia colocou o camisa 10 do Tricolor acima de Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo. Além disso, reafirmou que o meia merece ser convocado para Seleção Brasileira.

“Ganso cabe (na seleção) em qualquer momento. O Ganso, para mim, foi o maior desperdício que nós tivemos de talento com as lesões que ele teve, que trouxeram um prejuízo. Mas para mim ele é um dos grandes gênios da camisa 10 que vi jogar”, disse, o comparando com Arrascaeta logo em seguida.

“Eu acho que o Ganso é até mais (camisa) 10 do que o Arrascaeta. O Arrascaeta também pode ser um segundo atacante. O Ganso é ele e mais dois, o Arrascaeta poderia jogar com o Ganso, por exemplo. A mobilidade do Arrascaeta hoje é maior do que a do Ganso, mas a genialidade do Ganso é maior. Sem menosprezar um ou outro, são dois grandes atletas, mas falando de números 10, acho que o Ganso é mais 10 do que o Arrascaeta”, finalizou.

Elano foi campeão da Libertadores ao lado do camisa 10 no Peixe em 2011. O ex-atleta ainda ressaltou que é um dos melhores que viu atuar na posição.

Ganso em 2024

Ganso vive um ano de grandes atuações pelo Fluminense. Um dos destaques do time na temporada, o meia roubou a cena no Fla-Flu da última quinta-feira com uma partida de redenção. Após perder um pênalti no primeiro tempo, o camisa 10 construiu a jogada dos dois gols que culminaram na vitória tricolor por 2 a 0. Ele soma oito gols e com quatro assistências na temporada.

