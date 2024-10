Ainda em recuperação, Alisson tem vínculo ampliado com o São Paulo

O São Paulo ampliou o contrato do volante Alisson para dezembro de 2027. Anteriormente, o vínculo entre o jogador e o Soberano estava previsto para se encerrar em 2026. A atualização do acordo foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última sexta-feira (18).

O atleta fraturou o tornozelo no dia 17 de julho, em partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, segue em recuperação, sem atuar pelo Tricolor desde então. No início do tratamento, as previsões de retorno eram para 2025, mas Alisson vem respondendo bem e pode antecipar sua volta.

No início deste mês, o volante publicou um vídeo treinando com bola em suas redes sociais, no CT da Barra Funda. Aliás, o compartilhamento que mostra movimentos leves e chutes a gol agitou os tricolores. Apesar das boas notícias, ainda não há uma previsão para que o atleta se junte ao elenco nos treinamento e retorne ao jogos.

Na reta final do Campeonato Brasileio, o tricolor paulista está ocupando a quinta colocação, com 50 pontos, e segue em busca de uma vaga na Copa Libertadores. O próximo desafio da equipe é contra o Criciúma, no próximo sábado (26), às 22h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 31ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.