Árbitro de Fluminense x São Paulo volta a ser escalado após suspensão e polêmica

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli, envolvido na polêmica partida entre Fluminense e São Paulo, pelo Brasileirão, e colocado na geladeira, retornará aos gramados. Ele está escalado para apitar Botafogo-SP x Ituano pela 33ª rodada da Série B nesta quarta-feira, às 20h, em Ribeirão Preto (SP). O profissional faz parte do quadro da FIFA.

Anteriormente, ele atuou como quarto árbitro no jogo entre Equador e Paraguai, no último dia 10, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, a suspensão não se aplicava a partidas internacionais.

No duelo entre Fluminense e São Paulo, o árbitro deu vantagem ao time carioca após uma falta de Calleri em Thiago Silva. Na sequência, o zagueiro tocou a bola com a mão, acreditando que a infração havia sido marcada, e cobrou a falta. O ato foi ignorado pelo juiz, e logo depois Kauã Elias fez o primeiro gol do jogo.

Leia mais: STJD suspende árbitro de jogo entre Fluminense e São Paulo

Em pronunciamento, o árbitro afirmou que houve um erro de comunicação durante a autorização para a cobrança da falta.

“Não houve falha (na regra), mas eu poderia ter melhorado minha comunicação, que é para todos. Eu deveria ter dito: ‘Eu autorizei’. Houve falha de comunicação. Às vezes estamos correndo, a adrenalina está alta, e a palavra pode faltar. Mas eu não poderia deixar de correr atrás do que é justo. O senso de justiça eu não poderia negar”, afirmou após o jogo.

