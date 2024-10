Dorival acompanha volta de Neymar, mas cautela precede convocação

O retorno de Neymar aos gramados foi acompanhado com grande atenção por parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. Mas isso ainda não implica como garantia de que o camisa 10 tenha presença certa na convocação para a próxima Data-Fifa, em novembro.

Desde que assumiu o comando do escrete Canarinho, em março, Dorival Jr adota um tom cauteloso quando se refere ao craque. Defensor do cumprimento de etapas, o técnico sabe que a caminhada do jogador inclui processos que não serão concluídos da noite para o dia.

Nesta segunda (21), com praticamente meia hora em campo no triunfo do Al Hilal sobre o Al Ain, pela Champions League Asiática, já com acréscimos, o brasileiro tentou, mas inegavelmente foi prejudicado quando a equipe teve um jogador expulso pouco depois de sua entrada, no decorrer da etapa final. Ainda assim, em um chute cruzado, viu a bola passar rente à trave.

E agora, Neymar?

Inicialmente, Neymar só deve voltar a jogar no próximo compromisso da equipe pelo torneio continental, no começo de novembro. Assim, ele terá um período importante de treinos a cumprir. E será preciso maior intensidade, agora que retomou sua competitividade.

A Data-Fifa terá início no dia 11, quando a Seleção passará a se preparar para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias para o Mundial. O anúncio oficial da convocação, aliás, provavelmente será em 8 de novembro, embora a CBF ainda não tenha definido data. Assim, há chance considerável de inclusão do nome de Neymar na lista ampla para, posteriormente, decidirem sobre sua presença.

Diante do cenário, reforçado por um evidente (e incontrolável) apelo midiático, a expectativa é a de que alguns representantes da comissão técnica sigam viagem para a Arábia Saudita em breve a fim de acompanharem de perto a tão esperada evolução de Neymar. A aguardar.

