Landim cita ‘covardia’ de Bap e expõe candidato sobre estádio: ‘Trabalhou contra’

O clima é quente nos bastidores do Flamengo a pouco mais de um mês das eleições para definir o presidente do próximo triênio. Nessa segunda-feira (21), Rodolfo Landim, que permanecerá no clube em caso de vitória de Rodrigo Dunshee, detonou Luiz Eduardo Baptista, candidato da oposição, em um vídeo nas redes sociais. O mandatário classificou Bap como covarde em suas posturas sobre o estádio e o contrato com a Globo.

No vídeo, publicado no Instagram, Rodolfo Landim rebate um áudio de Bap manifestando-se favorável à construção do estádio do Flamengo. O presidente debocha da declaração do candidato e, então, passa a questioná-lo.

“Todo mundo sabe que o Bap trabalhou o tempo todo contra esse projeto (estádio). Todo mundo. Ele ficou lá na pérgola, lá na piscina, trabalhando com todos os sócios. Os sócios vêm conversar comigo também, dizendo: “Pô, o cara está trabalhando contra. Teremos uma sessão muito conturbada, tudo isso”. E, na verdade, toda turma dele esteve lá e trabalhou contra na plateia, o tempo todo durante a reunião. Reunidos em grupos. E na hora que viram que iam perder, e iam perder feio, se retiraram. O Bap teve que ficar lá. E acabou votando a favor por covardia”, e concluiu:

“Se ele fosse coerente com a posição que ele já tinha adotado, tinha votado contra, porque ele trabalhou contra. Aliás, da mesma forma que ele agiu no contrato da Globo. Aonde ele trabalhou o tempo todo contra, na pérgola da piscina, conspirando, falando com grupos e por ai. Mas na hora votou a favor. É mais do mesmo”, detonou Landim.

Luiz Eduardo Baptista (Bap)

O empresário, conhecido como Bap, já atuou como Presidente do Conselho de Administração da gestão Rodolfo Landim – que assumiu o clube em 2019. Atualmente, Luiz Eduardo Baptista trabalha na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, onde exerceu a função de Subprocurador-Geral o Estado nos últimos anos.

Agora candidato à presidência do Flamengo, Bap reafirmou seu desejo pela construção do estádio em participação no ‘Charla Podcast’. Há, contudo, um adendo em seu posicionamento: desde que não interfira no potencial esportivo e/ou torne o Flamengo uma SAF.

“Como qualquer torcedor rubro-negro, sou favorável ao estádio. Abri mão de um mundo de coisas nesses últimos 12 anos, correndo alguns riscos, para chegar e ter condições de discutir sobre isso. Agora, se para ter estádio, o Flamengo precisará vender 1% do clube e virar SAF, aí não. E nem regredir o futebol para isso. Então, estádio sim, mas estádio, títulos e performance esportiva”, declarou Bap à época.

O candidato concorre junto à Chapa “Raça, Amor e Gestão” e tem Flávio Willeman como seu vice. O advogado atuou como vice-presidente jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo – entre 2013 e 2018.

Eleições no Flamengo

Após a desistência de Delair Dumbrosck e das impugnações das chapas de Pedro Paulo e Wallim Vasconcellos, o Flamengo terá três candidatos aptos à eleição presidencial do clube. Seguem na disputa: Luiz Eduardo Baptista (Bap), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee (situação).

A votação que definirá o próximo presidente para o triênio do Flamengo acontecerá na segunda-feira, dia 9 de dezembro, entre 8h e 21h, na Gávea – sede do clube. O sucessor de Rodolfo Landim assumirá o cargo entre os anos de 2025, 2026 e 2027.

