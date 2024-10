Arthur Elias fala sobre testes e pede apoio dos capixabas à Seleção: ‘Que lote o estádio’

Em um período de testes, o técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arhur Elias, dará oportunidades para atletas que não tinham ainda sido chamadas em outros momentos. Isso acontecerá nos dois amistosos contra a Colômbia, no sábado (26), e na terça-feira (29), em Cariacica (ES).

Dessa forma, essas duas partidas dão início a uma nova etapa no trabalho da comissão técnica, visando à Copa América de 2025, e principalmente ao Mundial de 2027. Em entrevista ao site da CBF, o treinador pediu o apoio da torcida capixaba e foca na proximidade com os torcedores, visto que o próximo Mundial será em solo brasileiro.

“Sempre é muito bom jogar em casa. Aqui, o torcedor capixaba vai poder acompanhar a Seleção Feminina e a gente espera que o público lote o estádio já neste sábado para que tenhamos uma atmosfera muito boa e façamos um grande jogo”, disse Arthur.

Além disso, o comandante disse que o planejamento prevê amistosos em vários outros estados do país até 2027. Ele também acrescentou que os adversários vão ser equipes importantes no cenário mundial, uma forma de trabalhar o potencial de competitividade da Seleção.

“Isso nos ajuda a seguir evoluindo e crescendo. Tendo estímulos no nível que a gente espera para que a Seleção consiga seguir como protagonista nas principais competições.”

Novidades na lista

Para os jogos contra a Colômbia e outros dois amistosos que vão ser realizados em novembro, Arthur Elias vai promover experiências. Ele pretende observar mais atletas, aumentar o leque de opções, para que um grupo maior de jogadoras possam viver o ambiente da Seleção.

Por fim, das 26 convocadas para esses amistosos contra as colombianas, apenas 12 estiveram na campanha da medalha de prata nas Olimpíadas de Paris.

“Tudo vem sendo feito com muito critério. Para as convocações de 2026, o foco inicial será a montagem do time para a Copa América. Claro que pensando em vencer a competição, que é muito importante, e já preparando a Seleção para o Mundial de 2027.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.