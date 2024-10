Ex-zagueiro do Palmeiras, Tonhão morre aos 55 anos

O ex-zagueiro do Palmeiras Antônio Carlos da Costa Gonçalves, mais conhecido como Tonhão, morreu nesta terça-feira (22), aos 55 anos. Ele estava internado e teve a morte confirmada por um dos seus filhos por meio das redes sociais. A causa não foi divulgada.

O Palmeiras utilizou suas redes sociais para prestar homenagem ao ex-zagueiro. Aliás, Tonhão fez muito sucesso nas duas passagens pelo clube, entre 1988 e 1996 e conquistou muitos títulos.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão, aos 55 anos. Bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994, Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde, com a qual disputou 161 jogos e fez quatro gols. Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos do ex-zagueiro, com quem nos solidarizamos neste momento de imensa tristeza e saudade”, escreveu o Palmeiras.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão, aos 55 anos. Bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994, Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde, com a qual disputou 161 jogos e… pic.twitter.com/zdf6sEezkA — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 22, 2024

Tonhão construiu sua carreira passando por clubes como Goiás, Internacional, Inter de Limeira, América-SP, Nacional-SP e Americana. Contudo, acabou sendo no Palmeiras que fez o seu sucesso. Afinal, ele era titular no histórico título paulista de 1993. Além disso, conquistou o bicampeonato brasileiro (1993 e 1994), além do Torneio Rio-São Paulo (1994).

A Federação Paulista também prestou homenagem ao ex-zagueiro em suas redes sociais.

“A FPF lamenta o falecimento de Antônio Carlos da Costa Gonçalves, o Tonhão, na manhã desta terça (22). Tonhão era zagueiro e fez história no Palmeiras onde atuou entre 1988 e 1996, conquistando 3 títulos paulistas, além de um Rio-SP e dois Brasileiros”, escreveu a entidade.

A FPF lamenta o falecimento de Antônio Carlos da Costa Gonçalves, o Tonhão, na manhã desta terça (22). Tonhão era zagueiro e fez história no Palmeiras onde atuou entre 1988 e 1996, conquistando 3 títulos paulistas, além de um Rio-SP e dois Brasileiros.

???? Cesar Greco/Palmeiras pic.twitter.com/aje3tQPWR2 — Paulistão (@Paulistao) October 22, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.