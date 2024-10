Piqué se defende de versão sobre fim de casamento com Shakira: ‘Não foi bem contada’

Há mais de dois anos em outro relacionamento, Gerard Piqué ainda se incomoda com a versão divulgada sobre o fim de seu casamento com Shakira. A separação de um dos casais mais ‘sólidos’ do meio esportivo atraiu holofotes devido às polêmicas sobre traição e o envolvimento com Clara Chía – com quem ainda mantém vínculo. Acontece que, segundo o ex-jogador, o término não ocorreu conforme o noticiado mundialmente.

Em entrevista recente à CNN, Piqué contrariou a versão dos fatos divulgados e citou a importância da rede de apoio nesse processo. O ex-jogador não escondeu a chateação pela exposição dos últimos anos, mas deu a entender que trata-se de um caso superado.

“No final das contas, a verdade sobre o que aconteceu não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso. Mas estou rodeado de pessoas certas… minha família, amigos e aqueles que realmente me conhecem. Isso me traz paz de espírito”.

Vida após a separação

Gerard mantém um relacionamento com Clara Chía, apontada como pivô do fim do casamento de 11 anos com Shakira, desde agosto de 2022. O caso dos dois veio à tona após o paparazzo Jordi Martín divulgar fotos do casal, quando Piqué ainda estava casado com a colombiana. A cantora anunciou seu término com o ex-jogador dias depois.

Apesar das polêmicas envolvendo a suposta traição e das músicas direcionadas a ele, Piqué garante que tem passado por uma fase tranquila da vida. O ex-jogador mostrou-se grato por tudo que construiu em sua trajetória pessoal e profissional.

“Estou muito feliz! Aproveitando muito a vida e me sentindo privilegiado. A trajetória que tive, poder jogar no clube do meu coração por mais de vinte anos, ter filhos maravilhosos e uma família incrível. Meus amigos de longa data também fazem parte disso, então me sinto muito grato”, declarou Piqué.

Músicas dedicadas a Piqué

A versão de Piqué vai na contramão de algumas músicas lançadas por Shakira nos últimos dois anos. Na canção mais recente, por exemplo, a cantora cita nominalmente a babá Lili Melgar, que, segundo informações, descobriu a traição de Gerard à época. A ex-funcionária do casal inclusive aparece no clipe – lançado no final de 2023.

Na música ‘El Jefe’, dedicada à babá, Shakira também cita o pai de Piqué, Joan Rovira. “Dizem por aí que não há mal que dure mais de cem anos. Mas meu sogro ainda está por ai, sem bater as botas”. De acordo com o divulgado à época, os pais do ex-jogador o ajudaram a acobertar o caso extraconjugal com Chía.

A primeira música a fazer sucesso pertence ao álbum ‘Última’, em que Shakira diz que ”as mulheres não choram, elas faturam”. A letra da canção se refere ao ex e sua atual, como uma forma de superação ao ocorrido.

