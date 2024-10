Cruzeiro faz mistério e não divulga detalhes antes da decisão

O Cruzeiro entra em campo contra o Lanús, nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), pelas semifinais da Copa Sul-Americana. A comissão técnica da Raposa decidiu manter total mistério antes da partida.

Costumeiramente, o Cruzeiro divulga detalhes dos treinos, informações sobre atletas em recuperação no departamento médico e outros dados relevantes. No entanto, desde segunda-feira (21), a comunicação do clube celeste não emitiu nenhum comunicado. Assim, é impossível obter informações que antes eram compartilhadas.

Entre as curiosidades dos torcedores está a condição física do goleiro Cássio. O goleiro tem reclamado de dores e aparentemente jogou no sacrifício contra o Bahia, na última sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Cássio, no entanto, garante que as dores na coxa direita não o impedirão de atuar.

“Acho que não atrapalhou em nada. Lógico que, em alguns momentos, senti um pouco mais de dor, mas isso não afetou minha movimentação nem agilidade. Como goleiro, quando isso limita seu desempenho, aí não dá para jogar. Também já sou experiente o suficiente para entender que, se atrapalha, temos o Anderson e outros goleiros que podem ajudar”, disse.

Outra dúvida que permanecerá sem esclarecimento antes do jogo é a situação de Lautaro Diaz. O último jogo do atacante foi contra o Fluminense, no dia 3 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

Desfalques certos

O volante Lucas Romero foi expulso contra o Libertad-PAR, na volta das quartas de final da competição, e não vai para a partida. Além dele, os volantes Matheus Henrique e Japa, os atacantes Dinenno e Rafa Silva, e o meia Vitinho estão no departamento médico e não jogarão.

