Fluminense divulga parcial de ingressos para duelo com o Athletico

Após os triunfos sobre Cruzeiro e Flamengo, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira (22), às 19h30 (de Brasília), para medir forças com o Athletico, pelo Brasileirão. Assim, o duelo é válido pela 17ª rodada e acontece no Maracanã, que promete estar lotado. O clube carioca informou que, até o momento, mais de 34 mil torcedores já garantiram presença.

O Tricolor, aliás, tem utilizado a sinergia com a torcida e o fator casa para dar um salto na tabela. Além do duelo com o Furacão, a equipe carioca ainda terá pela frente confrontos com o Grêmio, Fortaleza, Criciúma e Cuiabá no Maracanã, para permanecer na elite do futebol brasileiro. Fora de casa, terá um novo duelo com o time paranaense, assim como confrontos com Vitória, Internacional e Palmeiras.

Nesse sentido, caso o Tricolor conquiste os três pontos, diante do Furacão, deixará a 15ª posição e terminará as 30 rodadas na 11ª colocação, à frente do Criciúma e com apenas um ponto atrás do rival Vasco. Essa será mais uma chance de abrir quatro pontos para a zona de rebaixamento e ter mais tranquilidade.

Além disso, na última semana de outubro, o Fluminense visita outro adversário direto na parte de baixo da tabela. Trata-se do Vitória, no dia 26 (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Barradão. No primeiro turno, o Leão da Barra levou a melhor no Rio de Janeiro. Agora, aliás, o time carioca tenta dar o troco para melhorar sua situação no certame.

