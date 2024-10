Corinthians paga valor da multa para o Flamengo por Hugo Souza

O Corinthians pagou, na manhã desta terça-feira (22), a multa de R$ 500 mil ao Flamengo pela utilização do goleiro Hugo Souza na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Essa, aliás, foi a terceira vez em que o clube paulista precisou debitar o valor ao carioca.

Anteriormente, Hugo disputou uma partida do Brasileirão e o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Portanto, o Flamengo já recebe R$ 1,5 milhão.

Prazo para o pagamento da multa

Previsto em contrato, o pagamento da multa teria que ser nas 24 horas seguintes ao jogo. Entretanto, caso isso não ocorresse, o Corinthians teria carência de dez dias para a quitação da pendência. Mesmo passando deste limite, o Flamengo precisaria enviar uma notificação para que o clube paulista depositasse o valor em cinco dias. Se ultrapassasse esse prazo, o Timão não poderia exercer o poder de compra do goleiro (apenas com uma negociação com o Rubro-Negro).

Os clubes tem até o final de novembro para acertar a situação de Hugo Souza. No total, a operação sairá por cerca de R$ 7,3 milhões, com: R$ 1 milhão pelo empréstimo, R$ 1,5 milhão pelas multas e mais R$ 4,8 milhões pela compra dos 50% dos direitos econômicos do atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.