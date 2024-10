Botafogo e Palmeiras garantem vaga na Libertadores de 2025

O Botafogo e o Palmeiras, que brigam diretamente pelo título do Brasileirão, já estão garantidos na próxima edição da Libertadores. Com os resultados da última rodada pelo Campeonato Brasileiro, portanto, as equipes conseguiram se classificar matematicamente para a competição internacional em 2025.

Ao fim da 30° rodada, o Alvinegro soma 61 pontos e o Verdão tem 60, ou seja, líder e vice-líder. A equipe carioca empatou com o Criciúma por 1 a 1 no Maracanã na última rodada. Por outro lado, o Palmeiras venceu o Juventude por 5 a 3 no Alfredo Jaconi. Assim, com outros resultados na competição, duas vagas já estão garantidas.

Além disso, há outras quatro lugares vagos No entanto, pode ter mais uma vaga para os times brasileiros, uma vez que o Botafogo ainda está vivo na Libertadores e, caso seja campeão, o G6 vira G7. Vale lembrar que apenas os quatro primeiros colocados avançam diretamente para a Libertadores. Os demais classificados vão para a pré-Libertadores.

Atualmente, Fortaleza, Flamengo, São Paulo e Internacional fecham o G6. Porém, ainda há mais oito rodadas na competição, ou seja, 24 pontos em disputa, além dos jogos atrasados que estão sendo realizados.

Em busca de conquistar a Libertadores pela primeira vez, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da competição contra o Peñarol, no Nilton Santos. Todos os ingressos foram esgotados por sócio torcedores e a expectativa é de uma festa inédita no estádio.

