Capitão do Flamengo, Gerson cita provocação de ‘clima hostil’ no vestiário

Foi de Gerson, capitão do Flamengo, a última palavra no vestiário antes do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, no domingo, na Neo Química Arena. Para motivar ainda mais os seus companheiros, o meia citou a provocação dos corintianos, sobre o “clima hostil” que estaria no estádio.

“Não tem coisa melhor do que acordar e saber que vai disputar uma semifinal e que você joga pelo Flamengo. Não tem motivação melhor do que isso. Estádio lotado? Ambiente hostil? A gente tem isso em todos os nossos jogos no Maracanã. O nosso estádio está sempre cheio. A gente está acostumado. Jogo grande para jogador grande. Vamos ver dentro de campo”, afirmou o capitão, em vídeo publicado pela “FlaTV”.

Anteriormente ao jogo, Matheuzinho e Emiliano Díaz, jogador e auxiliar técnico, respectivamente, do Corinthians, mencionaram o “clima hostil” para o jogo contra o Flamengo.

Destaque em campo

Gerson foi um dos destaques do Flamengo na partida em São Paulo. Ele ficou em campo durante toda a partida, e se destacou tanto pela marcação, quanto pela armação das jogadas.

