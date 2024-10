Estêvão pode se tornar o artilheiro mais jovem da história do Brasileirão

O jogador Est..v..o, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do EC Juventude, durante partida v..lida pela trig..sima rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, no Est..dio Alfredo Jaconi. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Estêvão não cansa de encantar no Palmeiras. O jogador vem sendo o grande nome da equipe nesta reta final de Campeonato Brasileiro e vem quebrando recordes. Após se tornar o atleta de 17 anos com mais participações em gols em uma edição de torneio, agora ele mira outra marca. A de artilheiro.

A oito rodadas do fim, o atacante do Palmeiras tem dez gols marcados e apenas um atrás do líder Pedro, do Flamengo. Contudo, o atleta Rubro-Negro não joga mais nesta temporada, por conta de uma grave lesão no joelho. Assim, caso Estêvão consiga terminar na frente na briga pela artilharia, ele seria o primeiro com menos de 18 anos a conseguir esse feito.

O artilheiro mais jovem da história do Campeonato Brasileiro é Keirrison. Jogando pelo Coritiba em 2008, o atacante marcou 21 gols com apenas 19 anos, 11 meses e 30 dias. Mesmo somando as competições unificadas como a Taça Brasil, o recorde ainda é de 19 anos, com Coutinho artilheiro pelo Santos em 1963. Pelé chegou a ser artilheiro pelo Santos, na Taça Brasil de 1961, mas estava com 20 anos na época e não quebrou recorde.

Estêvão ainda chegou a perder rodadas do Brasileiro por lesão, mas mesmo assim segue firme na briga pela artilharia. Ele está empatado com Hulk com dez gols e seguido por Flaco López (Palmeiras), Luciano (São Paulo) e Vegetti (Vasco), com 9.

Estêvão quebrando recordes

No último final de semana, contra o Juventude, Estêvão chegou a 18 participações em gol na competição. Ele ultrapassou Neymar que, com a mesma idade, teve 16 participações em uma única edição de Brasileirão.

