Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo vs Cuiabá

Mesmo com a eliminação na Copa do Brasil, a torcida do Vasco não pretende abandonar o time. Afinal, os torcedores esgotaram os ingressos para o duelo contra o Cuiabá em apenas 3h38 nesta terça-feira (22), dia em que abriram as vendas para o jogo de quinta (24), previsto para 19h (de Brasília).

Assim, São Januário lotará novamente. No sábado (19), a torcida fez uma grande festa para enfrentar o Atlético-MG, em jogo que valia vaga na final da Copa do Brasil. Apesar de guerreiro, o Vasco sucumbiu ao Galo, empatando por 1 a 1 e dando adeus à competição após derrota por 3 a 2 no agregado. Ao apito final, torcedores ecoaram o grito de “Vasco! Vasco!” como forma de reconhecer o esforço do time.

LEIA MAIS: Jair está recuperado e já pode voltar a atuar pelo Vasco

O compromisso é um dos atrasados pelo Brasileirão, valendo pela 19ª rodada (primeiro turno), com os dois times alcançando, enfim, a maioria das equipes. Previsto inicialmente para o fim de julho, o jogo foi adiado três vezes pela CBF, já que o Dourado ainda estava vivo na Sul-Americana à época. Depois, mais duas mudanças de data por conta dos compromissos do Cruz-Maltino na Copa do Brasil.

O Vasco vem na décima posição do Brasileirão e precisa da vitória se quiser seguir sonhando com vaga na Libertadores. Afinal, são 37 pontos e um jogo a menos em relação Cruzeiro (44 pontos) e Bahia (46), sétimo e sexto colocados, respectivamente. O jogo seguinte do Cruz-Maltino, aliás, é exatamente contra o Tricolor, o que pode reduzir a distância para somente três pontos com sete rodadas faltando.

O nosso Caldeirão! ???? SEJA UM GIGANTE!

???? https://t.co/J4jMBat2MR#SejaUmGigante#VascoDaGama pic.twitter.com/tgrpZGZ5CO — Sócio Gigante (@sociogigante) October 22, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.