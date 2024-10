Neymar e Biancardi contratam decoradora ‘das celebridades’ para segunda festa de Mavie

A filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, vai celebrar seu primeiro ano com um festão memorável. Isso porque a mãe da bebê, que fez aniversário no último dia 6, contratou a profissional Andrea Guimarães – uma das mais reconhecidas no meio – para organizar o evento. Em 25 anos de carreira, ela organizou festas de inúmeras celebridades.

Mavie recebeu uma comemoração simples na semana de seu aniversário, em um resort luxuoso da Arábia Saudita. No entanto, Neymar e Bruna estão se organizando para promover um festão no mês que vem, no Brasil, junto aos amigos e familiares.

Andrea Guimarães, contratada por Biancardi, tem um dos trabalhos mais renomados do meio. A profissional organizou festas de celebridades como Ivete Sangalo, Marcos Mion, Anitta, Sabrina Sato, Wanessa Camargo, Eliana e outros. O evento mais recente foi o de 15 anos de Rafaella Justus.

“Só posso dizer que estou feliz com o convite e a festa vai ser linda”, disse Andrea no Instagram.

Mavie faz um ano

Neymar e Bruna celebraram o primeiro ano de Mavie no dia 7 de outubro, no The Red Sea Project, na costa ocidental da Arábia Saudita. Classificada como uma ”simples festinha”, as diárias no local variam de R$ 10.246 mil – do mais básico – até R$ 22.687 mil para cabana de cinco pessoas.

O tema da festa? Mavie. O rosto da bebê estava por todas partes: no bolo, na mesa, na decoração dos doces e até mesmo nos enfeites. O evento contou com a presença do irmão mais velho da neném, Davi Lucca, e pessoas mais próximas ao casal. Nadine e Rafaella, mãe e irmã do astro, não marcaram presença, mas prestaram homenagens nas redes sociais.

Publicações de Neymar e Bruna

A mamãe e o papai de Mavie também prestaram homenagem à bebê nas redes sociais. Neymar publicou uma foto com a filha no colo, enquanto Bruna fez um reels assoprando velhinhas de ‘mêsversário’ até chegar ao 12º bolo.

“Hoje faz um ano que conheci o amor da minha vida! O ano mais intenso, feliz, abençoado e vivo de todos. Você nasceu e eu renasci! Sonhei a vida inteira com a maternidade e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente nem lembro antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você”, dizia um trecho do texto de Biancardi.

Neymar, por sua vez, optou por uma legenda mais sucinta: “Papai te ama demais”.

