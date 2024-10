Gerson faz melhor temporada da carreira pelo Flamengo

É o coringa do Flamengo! Gerson faz sua melhor temporada na carreira em 2024. O jogador é uma das peças fundamentais da equipe nas competições. Aliás, os números superam 2019, quando foi um dos destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores daquele ano.

De acordo com a Sofascore Brasil, o jogador possui a maior nota pessoal na plataforma neste ano, ou seja, mostrando que os números apontam uma temporada em alto nível do atleta.

Em 2019, Gerson atuou em 36 partidas pelo Flamengo, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências. Já neste ano, o jogador esteve presente em 43 partidas do Rubro-Negro, marcou quatro gols e contribuiu com cinco assistências. A equipe ainda tem mais nove partidas pelo Brasileirão e, se o meia atuar em todas, vai ultrapassar o número de 50 jogos no ano pelo clube carioca. Sem contar os dois duelos contra o Atlético-MG na final da Copa do Brasil.

Além disso, em 2019, Gerson teve 34 passes decisivos, seis grandes chances criadas, 166 bolas recuperadas e 48 desarmes. Por sua vez, em 2024, foram 57 passes decisivos, nove grandes chances criadas, 189 bolas recuperadas e 72 desarmes.

Assim, além dos números, o meia mostra a importância no elenco do Flamengo, sendo um dos líderes e responsáveis por grandes jogos da equipe. Aliás, comandou o empate do Rubro-Negro conta o Corinthians por 0 a 0 pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe carioca estava com um jogador a menos desde o primeiro tempo e conseguiu segurar o placar e, dessa forma, avançar para a final da competição.

As boas atuações de Gerson ainda lhe rendem convocações constantes pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Na última Data Fifa, o meia entrou no segundo tempo na vitória contra o Chile e foi titular na goleada sobre o Peru.

