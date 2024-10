Santos x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Santos recebe o Ceará nesta terça-feira (22/10), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o líder da competição, com 56 pontos, empatado com o Sport, mas levando a vantagem no saldo de gols. Já o Vozão é o quinto colocado, com 51 pontos, pedindo passagem para entrar no G4. Assim, com uma vitória dos cearenses, a equipe não se coloca apenas na disputa pelo acesso, mas também pelo título. este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 17h30. E assim que o duelo começar, Christian Rafael estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte também terá João Miguel Lotufo nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Assim, você já sabe. Clique na arte acima a partir das 17h30 e não perca nenhum detalhe deste jogo quentíssimo pela Champions.

