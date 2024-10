Renata Fan dispara contra Renato Gaúcho: ‘Dor de cotovelo e inveja’

O Internacional venceu o Grêmio por 1 a 0, no último sábado (19), em uma partida do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, chamou a atenção o comportamento do técnico Renato Gaúcho, que fez críticas contundentes ao time rival. A apresentadora Renata Fan, Colorada de coração, não deixou por menos e respondeu.

“Renato, tenho uma resposta para você. Não estou satisfeita por não ganhar títulos; é obrigação do Inter. Mas estou feliz com o que conquistamos, com o direito que temos de levar isso para o campo e vencer. Ganhamos o quarto Gre-Nal consecutivo”, disse inicialmente, antes de completar:

“Você não encontra soluções, não muda seu estilo e não reconhece o que os outros fazem. O Grêmio tem 35 pontos e está olhando para a parte baixa da tabela. Ganhamos, comemoro e continuaremos comemorando. O time vem de uma sequência de dez jogos sem perder, e isso é ótimo. Morra com sua dor de cotovelo e inveja”, concluiu.

A fala de Renato

Após a derrota para o Internacional, com gol de Borré, afinal, Renato destacou que o Colorado se preocupa apenas em conquistar vitórias nos clássicos.

“O Grêmio, nos últimos anos, tem ganhado campeonatos e Gre-Nais. Os colorados, com todo respeito, ficam satisfeitos quando vencem o Gre-Nal, mas não conquistam campeonatos. O Grêmio perdeu os últimos três Gre-Nais, mas continua ganhando títulos. Os colorados ganharam o Gre-Nal e estão felizes. É o que têm nos últimos anos. A alegria deles é ganhar Gre-Nal, que aproveitem. Enquanto isso, o Grêmio ganha títulos”, finalizou.

