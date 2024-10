Renato Augusto processa o Corinthians e cobra valor milionário

O meia Renato Augusto, atualmente jogador do Fluminense, processou o Corinthians na Justiça de São Paulo e solicita um pagamento milionário ao clube. O atleta exige R$ 5,48 milhões do Timão. Esse valor refere-se a direitos de imagem atrasados e ao pagamento de bônus pela assinatura do contrato. A “TV Globo” foi a primeira a noticiar o caso.

O contrato de Renato Augusto com o Corinthians se encerrou em dezembro de 2023. O jogador afirma que, entre fevereiro e dezembro do ano passado, o Timão não pagou R$ 480 mil referentes aos direitos de imagem. Além disso, o clube deixou de pagar R$ 200 mil em luvas.

Renato Augusto defendeu o Corinthians em duas passagens: a primeira entre 2013 e 2015, quando conquistou o Paulistão, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão; e a segunda entre 2021 e 2023, sem títulos.

