SBT fecha acordo com Cléber Machado e segura narrador. Saiba detalhes

O narrador Cléber Machado é um profissional muito procurado no mercado. Em breve, ele dará sua voz e emoção à Record, mas até dezembro continuará no SBT.

A emissora da família Abravanel conseguiu manter o comunicador até o final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 23 de novembro. A decisão pode ter o Corinthians como um dos times na disputa pelo título.

Dessa forma, Machado permanece na emissora paulista e comanda normalmente o programa Arena SBT, além de cobrir a Champions League. No entanto, após as finais, já está acordado que Cléber se transferirá para a Record, onde vai liderar as transmissões do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro 2025.

A Record está ciente da negociação e não impôs obstáculos para que a transição ocorra. Curiosamente, esta será a segunda passagem de Cléber Machado pela emissora. Após deixar a Globo, ele narrou os jogos da final do Campeonato Paulista, mas seu contrato foi pontual, e logo em seguida ele se transferiu para o SBT.

Agora, o SBT busca nomes para substituir Cléber Machado. Entre os candidatos, estão Milton Leite, que deixou a Globo recentemente, e Marcelo do Ó, atualmente na RedeTV.

